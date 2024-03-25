Омск-Информ
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·Политика

Власти приехали в Беларусь с рабочей поездкой. Первым делом они возложили цветы Мемориальному комплексу «Хатынь».

Вчера, 24 марта, губернатор Омской области Виталий Хоценко и мэр города Сергей Шелест с рабочей поездкой отправились в Республику Беларусь. Свой визит власти начали с возложения цветов к Мемориальному комплексу «Хатынь».

– Почтили память погибших здесь в марте 1943 года ни в чем не виновных людей. К сожалению, сейчас, как и 81 год назад, фашисты продолжают совершать чудовищные преступления против мирных и беззащитных жителей. И мы просто обязаны сделать все возможное, чтобы фашизм и неонацизм навсегда были искоренены, – заявил Хоценко.

Отметим, что вчера в связи с терактом в комплексе «Крокус Сити Холл» был день общенационального траура в РФ.

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·Политика

Власти приехали в Беларусь с рабочей поездкой. Первым делом они возложили цветы Мемориальному комплексу «Хатынь».

Вчера, 24 марта, губернатор Омской области Виталий Хоценко и мэр города Сергей Шелест с рабочей поездкой отправились в Республику Беларусь. Свой визит власти начали с возложения цветов к Мемориальному комплексу «Хатынь».

– Почтили память погибших здесь в марте 1943 года ни в чем не виновных людей. К сожалению, сейчас, как и 81 год назад, фашисты продолжают совершать чудовищные преступления против мирных и беззащитных жителей. И мы просто обязаны сделать все возможное, чтобы фашизм и неонацизм навсегда были искоренены, – заявил Хоценко.

Отметим, что вчера в связи с терактом в комплексе «Крокус Сити Холл» был день общенационального траура в РФ.

1292