Молодежь создала огненную картину из свечей на территории Омской крепости.

Молодежь создала огненную картину из свечей на территории Омской крепости.

Сегодня в России проходит траур по погибшим в теракте, произошедшем в «Крокус Сити Холле». Жертвами террористов стали 137 человек.

В Омске в память о погибших прошла акция «Омск. Скорбим. 22.03.24». Молодежь создала огненную картину из свечей на территории Омской крепости.

- Такой жестокий теракт, мы все скорбим и чтим память погибших. А пострадавшим, конечно, желаем скорейшего восстановления. Мы понимаем, что это было сделано, чтобы создать панику, напугать, но мы не поддадимся, а сплотимся еще сильнее! – заявил руководитель омского отделения РСО Александр Черепанов.

В акции приняли участие волонтеры Движения Первых, РСО и Народного фронта, а также волонтеры МыВместе, волонтеры Ресурсного центра развития добровольчества и волонтеры Победы.