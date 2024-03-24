Омск-Информ
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·Общество

Один из участников теракта в «Крокусе» сфотографировался в концертном зале 7 марта.
Оказалось, что один из террористов, напавший на «Крокус Сити Холл», приходил в концертный зал еще 7 марта. Он посетил одно из театральных представлений, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.
Тогда мужчину снял фотограф, который принял его за обычного посетителя. Накануне он узнал его в одном из террористов.
Источники издания утверждают, что преступники таким образом изучали планировку здания и готовились к теракту.
·Общество

Один из участников теракта в «Крокусе» сфотографировался в концертном зале 7 марта.
Оказалось, что один из террористов, напавший на «Крокус Сити Холл», приходил в концертный зал еще 7 марта. Он посетил одно из театральных представлений, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.
Тогда мужчину снял фотограф, который принял его за обычного посетителя. Накануне он узнал его в одном из террористов.
Источники издания утверждают, что преступники таким образом изучали планировку здания и готовились к теракту.