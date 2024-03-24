Эксперты советуют не привлекать внимание нападающих.

Эксперты советуют не привлекать внимание нападающих.

Кафедра экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ подготовила специальный гайд на случай террористических нападений. Эксперты назвали 8 правил, которые необходимо выполнить в подобных ситуациях.

Так, необходимо стараться не попадать в эпицентр событий, чтобы попытаться заснять все на камеру телефона. Лучше всего не смотреть террористам в лицо и стараться не привлекать к себе внимание.

Если нападающий готов стрелять, то необходимо бежать в правую сторону, если он левша, и в левую – если правша. Специалисты рекомендуют убегать в ту сторону, в какой руке у преступника находится оружие. При беге лучше всего петлять и не бояться упасть.

Ползти или идти к выходу лучше всего тогда, когда террорист будет находиться к вам спиной. При возникновении пожара лучше дышать через ткань одежды. Это позволит не надышаться угарным газом.

Если возможности покинуть помещение нет, нужно вести себя тихо и во возможности спрятаться. На первом этаже здания можно выйти через окно. После этого нужно сразу же сообщить о случившемся в правоохранительные органы.