При этом в дневное время в регионе будет держаться плюсовая температура.

При этом в дневное время в регионе будет держаться плюсовая температура.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на предстоящую неделю. Так, 25 марта в регионе ожидается +2…+7°, ночью станет прохладнее до –4...+1°. Местами порывы ветра будут достигать 17 м/с, ожидаются снег и дождь.

26 марта днем температура будет держаться на отметке +2…+7°, ночью похолодает до –2…–7°, местами до –12°. Также прогнозируются снег и дождь.

Осадки не прекратятся и 27 марта. Днем воздух прогреется до +3…+8°, ночью ожидается –0…–5°.