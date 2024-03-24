Женщина взяла кредит и отправила деньги вместе со своими сбережениями на «безопасный» счет.

Женщина взяла кредит и отправила деньги вместе со своими сбережениями на «безопасный» счет.

60-летняя жительница Муромцевского района, работающая учительницей, обратилась в полицию с заявлением мошенничестве. Она рассказала, что ей позвонили некие сотрудники оператора сотовой связи и предложили продлить договор действия сим-карты. Они напугали женщину, что в случае отказа ее номер отдадут другому человеку.

Для проведения процедуры педагогу предложили подтвердить паспортные данные через госуслуги и продиктовать им код, который пришел женщине на телефон.

Затем уже учительнице позвонили «сотрудники государственной информационной системы госуслуг» и «специалисты центрального банка». Они напугали ее некими мошенниками, которые берут кредит на ее имя. Чтобы этого избежать, женщина взяла несколько кредитов и перевела деньги на «безопасный» счет. Также она отправила преступникам и свои сбережения.

В результате женщина потеряла почти 4 млн рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».