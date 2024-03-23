Победа над красноярским «Енисеем», занимающим шестое место в чемпионате, стала для омской команды второй подряд.

Победа над красноярским «Енисеем», занимающим шестое место в чемпионате, стала для омской команды второй подряд.

Российская федерация баскетбола отменила два матча женской Премьер-лиги. Еще одна игра пройдет без зрителей. А вот гостевой матч омского «Нефтяника-Титана» против красноярского «Енисея» прошел в обычном формате и никуда перенесен не был.

Перед этим матчем «Енисей» занимал 6-е место в таблице, а «Нефтяник» был девятым, одержав на 10 побед меньше. Понятно, кто был фаворитом. Но стоит сказать, что омички в минувший вторник прервали свою серию из 10 поражений, выиграв у новосибирского «Динамо».

Удивительно, но в сегодняшнем матче «Нефтяник-Титан» оказался сильнее. Первая половина была абсолютно равной, решающей оказалась третья четверть. Ее «Нефтяник» забрал с разницей в 7 очков. В заключительном отрезке игры хозяйки чуть приблизились в счете, но не более того.

«Нефтяник-Титан» одержал сенсационную победу со счетом 60:56. Анна Пачурина и Катрина Мари Парди набрали по 12 очков, Дарья Левченко и Мария Черепанова – по 10.

Команды остались на прежних местах, но «Нефтяник», похоже, поймал свою игру. 27 марта омички дома примут БК «Самара». Шансы на победу есть.