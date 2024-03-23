Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Он вошел в число лучших в номинации «Уличная фотография» сайта Photovogue.
Снимок «Окно в Сибири» омича Алексея Степаненко опубликовали на сайте Photovogue, который курируют фоторедакторы журнала Vogue Italia. Фото омича попало в еженедельный список лучших в номинации «Уличная фотография».
— Я несколько раз пытался к ним пробиться и всё же нашел лазейку через окно. Может, конечно, повезло, а может это что-то да и значит. Но я до сих пор склонен считать, что это просто везение, — рассказал Степаненко.
Этот кадр он сделал на телефон на площади у омского Цирка, когда шел на работу. «Окно» образовали арка и стены лабиринта.
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·Культура/Афиша

Он вошел в число лучших в номинации «Уличная фотография» сайта Photovogue.
Снимок «Окно в Сибири» омича Алексея Степаненко опубликовали на сайте Photovogue, который курируют фоторедакторы журнала Vogue Italia. Фото омича попало в еженедельный список лучших в номинации «Уличная фотография».
— Я несколько раз пытался к ним пробиться и всё же нашел лазейку через окно. Может, конечно, повезло, а может это что-то да и значит. Но я до сих пор склонен считать, что это просто везение, — рассказал Степаненко.
Этот кадр он сделал на телефон на площади у омского Цирка, когда шел на работу. «Окно» образовали арка и стены лабиринта.
1192