Фото были отправлены в социальных сетях. Теперь за такое развлечение омичу грозит 6 лет колонии.

Фото были отправлены в социальных сетях. Теперь за такое развлечение омичу грозит 6 лет колонии.

В Омске будут судить 32-летнего местного жителя, который обвиняется по статье «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов».

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в августе 2022 года мужчина фотографировал себя голым и отправлял готовые снимки несовершеннолетним в социальных сетях.

Свою вину омич признал полностью. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд. Мужчине грозит наказание до 6 лет лишения свободы.