Омские фотографы показали лучшие работы о женщинах

Экспозиция включает 50 работ омских фотокорреспондентов и их коллег из других регионов.

В преддверии празднования Международного женского дня в Омском союзе журналистов открыли фотовыставку «Моя прекрасная дама» (0+). В экспозиции представлено 50 работ более двух десятков фотокорреспондентов из Омской области и «бывших» омичей, которые сейчас проживают в других регионах.

– Эта выставка – первая в 2026 году, но у нас большие планы с омской фотосекцией, – рассказал председатель Омского отделения Союза журналистов Андрей Мотовилов. – Экспозиция подготовлена коллективным трудом, и это подарок от наших фотокорреспондентов всем женщинам.

Как сообщил руководитель омской фотосекции Андрей Бахтеев, на выставке представлены работы в разных жанрах – павильонная фотосъемка, репортажная, событийная.

– На выставке есть фото старых опытных мастеров и сегодняшних, мы сравнивали, как будет выглядеть на одной выставке и черно-белая фотография, и цветная, – отметил Бахтеев. – На выставке можно увидеть портреты омичек с разными характерами и судьбами, различных профессий, занятий и увлечений. Есть и фото знаменитостей, например, актрис Марии Ароновой, Елены Кореневой, Анастасии Заворотнюк.

На открытии выставки также были вручены награды Союза журналистов работающим в СМИ женщинам – главному редактору газеты «Тарское Прииртышье» Наталье Шатовой и ответственному секретарю газеты «Маяк» Любинского района Оксане Сподаренко. Эти награды учреждены недавно и вручаются за верность служения профессиональному долгу. Фото обладательниц знаков отличия скоро займут свое место на выставке.

Выставку можно увидеть в Омском союзе журналистов на Ленина, 34. Она будет работать до середины апреля.