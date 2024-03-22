Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Решение принято сегодня. Следующее заседание, на котором будут обсуждать ставку, состоится через месяц. 

Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку в 16 % годовых. Решение принято сегодня на заседании совета директоров. 

Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4 % предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5 % в 2024 году и будет находиться вблизи 4 % в дальнейшем, – говорится в сообщении на сайте регулятора. 

Следующее заседание совета директоров, на котором обсудят ключевую ставку, намечено на 26 апреля. 

·Экономика/Бизнес

Решение принято сегодня. Следующее заседание, на котором будут обсуждать ставку, состоится через месяц. 

Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку в 16 % годовых. Решение принято сегодня на заседании совета директоров. 

Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4 % предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5 % в 2024 году и будет находиться вблизи 4 % в дальнейшем, – говорится в сообщении на сайте регулятора. 

Следующее заседание совета директоров, на котором обсудят ключевую ставку, намечено на 26 апреля. 