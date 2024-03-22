Омск-Информ
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·Общество

Об этом напомнили в областной Госжилинспекции. Их использование для благоустройства запрещает закон. 

Областная Госжилинспекция напомнила омичам о некоторых изменениях в Национальном стандарте РФ, действующих с начала года.  

Одно из них – это запрет использовать отработанные автомобильные покрышки в качестве элементов благоустройства. Такой «ЖКХ-арт» в виде лебедей или цветочков весьма популярен. 

Тем не менее подобное благоустройство запрещено приказом Росстандарта. 

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·Общество

Об этом напомнили в областной Госжилинспекции. Их использование для благоустройства запрещает закон. 

Областная Госжилинспекция напомнила омичам о некоторых изменениях в Национальном стандарте РФ, действующих с начала года.  

Одно из них – это запрет использовать отработанные автомобильные покрышки в качестве элементов благоустройства. Такой «ЖКХ-арт» в виде лебедей или цветочков весьма популярен. 

Тем не менее подобное благоустройство запрещено приказом Росстандарта. 

1070