Омск-Информ
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·Общество

После теплых выходных в регионе прогнозируют снег и дождь.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Днем 23 марта ожидается +1…+6 °, ночью –3…–8 °, местами до –14 °. Порывы ветра могут достигать 12 м/с, на дорогах возможна гололедица.
24 марта потеплеет до +2…+7 °, ночью –3…–8 °, местами –13 °. Порывы ветра достигнут 15 м/с, прогнозируется гололед.
25 марта пройдут снег и дождь. Днем потеплеет до +2…+7 °, ночью прогнозируется до 0…–5 °. Местами по региону порывы ветра будут составлять 18 м/с.
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·Общество

После теплых выходных в регионе прогнозируют снег и дождь.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Днем 23 марта ожидается +1…+6 °, ночью –3…–8 °, местами до –14 °. Порывы ветра могут достигать 12 м/с, на дорогах возможна гололедица.
24 марта потеплеет до +2…+7 °, ночью –3…–8 °, местами –13 °. Порывы ветра достигнут 15 м/с, прогнозируется гололед.
25 марта пройдут снег и дождь. Днем потеплеет до +2…+7 °, ночью прогнозируется до 0…–5 °. Местами по региону порывы ветра будут составлять 18 м/с.
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