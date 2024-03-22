Омск-Информ
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·Общество

Казаки обратились к омичам и попросили помочь расчистить от снега вход в кадетский корпус. Сбор с субботу.

Омские казаки пригласили неравнодушных жителей города очистить ото льда и снега центральный вход кадетского корпуса. Свое обращение они разместили в социальных сетях.

– Казаки Совета Атаманов Казачьего Народа приглашают своих друзей и всех неравнодушных граждан города очистить ото льда и снега центральный вход исторического комплекса зданий 1-го Сибирского императора Александра I кадетского корпуса, – говорится в обращении.

Сбор состоится в субботу, 23 марта, в 12 часов у центрального входа в кадетский корпус. Отметим, что здание кадетского корпуса признали аварийным еще в 2020 году.

·Общество

Казаки обратились к омичам и попросили помочь расчистить от снега вход в кадетский корпус. Сбор с субботу.

Омские казаки пригласили неравнодушных жителей города очистить ото льда и снега центральный вход кадетского корпуса. Свое обращение они разместили в социальных сетях.

– Казаки Совета Атаманов Казачьего Народа приглашают своих друзей и всех неравнодушных граждан города очистить ото льда и снега центральный вход исторического комплекса зданий 1-го Сибирского императора Александра I кадетского корпуса, – говорится в обращении.

Сбор состоится в субботу, 23 марта, в 12 часов у центрального входа в кадетский корпус. Отметим, что здание кадетского корпуса признали аварийным еще в 2020 году.