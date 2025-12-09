Казаки хотят поставить бюст Ермака в центре Омска

Сооружение было установлено в Советском парке к 300-летнему юбилею города.

Омский Совет атаманов казачьего народа выступил с предложением о переносе бюста Ермака из Советского парка в центр города – к Никольскому Казачьему собору. Соответствующее решение было принято на казачьем круге в минувшие выходные.

Казаки считают, что с Советским парком, где бюст Ермака был открыт в 2016 году к трехсотлетнему юбилею Омска, легендарного атамана ничего не связывает. В Никольском же соборе долгое время хранилось Знамя Ермака, ныне считающееся утраченным. Да и сам храм строила казачья община Омска.

– На эту тему уже второй год мы работаем с минкультом, ВООПИК, РВИО. Решения пока не принято, потому что долго выясняли, у кого сейчас на балансе находится бюст, – сказал в комментарии порталу «БК55» товарищ атамана омского Совета атаманов казачьего народа Владимир Морозов. – Сложности тут нет, просто это бюрократическая процедура. Не проблема, а вопрос. Конкретные сроки переноса тоже, однако, сказать не могу, будем просто надеяться.

Присутствовавший на круге вице-спикер Омского горсовета Дмитрий Сахань посоветовал казакам подкрепить работу по переносу бюста Ермака обращением к мэрии. Это необходимо для планировочного решения относительно будущего размещения сооружения – бюст хотят установить в Городском саду неподалеку от ТЮЗа.