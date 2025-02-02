Руководитель концертного агентства глубоко сомневается, что власти Омска отменят День города.

В прошлые выходные в Омске состоялся казачий круг, в ходе которого представители этой социальной группы выступили против празднования Дня города. Инициатива казаков вызвала большой общественный резонанс.

Известный организатор концертов, глава агентства «Сибирь Промо Груп» Роман Семенов сомневается, что празднование Дня города действительно отменят. Это, считает Семенов, вызовет недовольство у подавляющего большинства омичей.

– Я думаю, что руководство города на это не пойдет. Каждый сам должен решать, как жить в условиях нынешней ситуации в стране, – отметил организатор концертов.

Он подчеркнул, что казаки являются довольно уважаемой частью общества, но подобные высказывания лишь дискредитируют отношение омичей к казачеству.

– Они иногда выдвигают вполне закономерные протесты, пытаются повлиять на выступления каких-то действительно спорных артистов. Но когда они начинают перегибать, я думаю, что это просто в конечном счете приведет к тому, что их перестанут слушать. Это как история про мальчика и волка. Нельзя пытаться отменить все. Да, у нас идет СВО, но при таком подходе тогда нужно Новый год и дни рождения не праздновать, – сказал Роман Семенов.

Руководитель концертного агентства добавил, что нельзя выступать за отмену концертов и мероприятий просто потому, что кому-то не нравится конкретный исполнитель.

– Тогда надо будет отменять все, потому что каждый кому-то не нравится. Казаки же общественная организация, по сути, они могут высказывать мнение. Но когда они каждого второго артиста хотят отменить, то в итоге это мнение перестает быть каким-то весомым, к сожалению, – заключил Семенов.

«Омск-информ» готов предоставить слово представителям казачьего сообщества.