Во время проведения спецоперации недопустимы концерты и фейерверки, считают представители казачества.

В ходе состоявшегося в Омске казачьего круга представители этой социальной группы выступили против проведения концертов ряда отечественных поп-звезд, запуска фейерверков и даже празднования Дня города. Последнее заявление прозвучало от казака Сергея Бунки, принимавшего участие в СВО.

– Мероприятия, посвященные Дню города. Ребята, вы ничего не попутали? Людей хоронят. Чему радоваться? Я согласен, что во время Великой Отечественной войны проходили концерты в знак протеста против фашисткой оккупации. Но попсу собирать, чтобы люди веселились… Почему мы пляшем и танцуем, когда ребята гибнут? Может, администрация будет проводить мероприятия, чтобы собирать средства, на фронт отправлять? – цитирует Бунку портал «Город55».

Казак пошел дальше и зачитал обращение к президенту Владимиру Путину.

– Наши артисты не ездят по фронтам с концертами, считают это опасным. У них нет смелости поддерживать свою страну, так как это не выгодно и чревато потерей возможности выезда за рубеж. Многие артисты выступали против СВО, – заявил казак. – Во многих городах проходят непонятные торжества. Эти деньги можно было бы пустить на производство самолетов и ракет. Такие лица, как Агутин, Укупник, Арбенина и им подобные позорят нашу страну и народ. Думаю, какую-то цензуру стоит предусмотреть.

Ранее омские казаки выступали против концерта группы «Ночные снайперы» и Леонида Агутина. Первое мероприятие в итоге не состоялось, второе пройдет в начале февраля.