Средний доход на конец прошлого года составил 48 тыс. рублей. Омичи живут не только на зарплату.

Средний доход на конец прошлого года составил 48 тыс. рублей. Омичи живут не только на зарплату.

Омскстат представил новый отчет о денежных доходах населения Омской области за прошлый год. Согласно статистике средний доход омичей на конец 2023 года составлял 48 тыс. рублей. По сравнению с 2022 годом доходы жителей региона выросли на 16,4 тыс. рублей.

Основным доходом омичей стала зарплата. Около четверти доходов жители получают от социальных выплат. Еще 9 % являются результатом предпринимательской деятельности. Доля доходов от собственности, таких как аренда недвижимости, составляет всего 2,6 %.

Отметим, что в сравнении с другими мегаполисами Сибири уровень доходов в Омске является одним из самых низких среди городов-миллионников.