Омск-Информ
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·Общество

Средний доход на конец прошлого года составил 48 тыс. рублей. Омичи живут не только на зарплату.

Омскстат представил новый отчет о денежных доходах населения Омской области за прошлый год. Согласно статистике средний доход омичей на конец 2023 года составлял 48 тыс. рублей. По сравнению с 2022 годом доходы жителей региона выросли на 16,4 тыс. рублей.

Основным доходом омичей стала зарплата. Около четверти доходов жители получают от социальных выплат. Еще 9 % являются результатом предпринимательской деятельности. Доля доходов от собственности, таких как аренда недвижимости, составляет всего 2,6 %.

Отметим, что в сравнении с другими мегаполисами Сибири уровень доходов в Омске является одним из самых низких среди городов-миллионников.

·Общество

Средний доход на конец прошлого года составил 48 тыс. рублей. Омичи живут не только на зарплату.

Омскстат представил новый отчет о денежных доходах населения Омской области за прошлый год. Согласно статистике средний доход омичей на конец 2023 года составлял 48 тыс. рублей. По сравнению с 2022 годом доходы жителей региона выросли на 16,4 тыс. рублей.

Основным доходом омичей стала зарплата. Около четверти доходов жители получают от социальных выплат. Еще 9 % являются результатом предпринимательской деятельности. Доля доходов от собственности, таких как аренда недвижимости, составляет всего 2,6 %.

Отметим, что в сравнении с другими мегаполисами Сибири уровень доходов в Омске является одним из самых низких среди городов-миллионников.