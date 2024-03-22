Омск-Информ
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·Общество

По словам Юрия Арчибасова, проблема обострится в сентябре, когда все студенты начнут обучение.
Депутаты Омского горсовета обсудили тему парковок в городе. Парламентариев забеспокоила проблема парковочных мест возле нового корпуса ОмГУ. 
– Открылся новый корпус университета, парковок ноль. На первом и втором этажах хотят открыть банки и прочее. Студенты и работники – тысячи людей, где они будут ставить машины? У библиотеки имени Пушкина не поставить, возле «Миллениума» тоже. Об этом уже студенты говорят, – отметил глава комитета по вопросам транспортной инфраструктуры  Юрий Арчибасов.
По словам парламентария, проблема обострится в сентябре, когда все студенты начнут обучение. Депутаты пришли к соглашению о необходимости создания рабочей группы, которая займется решением проблем с парковками.
·Общество

По словам Юрия Арчибасова, проблема обострится в сентябре, когда все студенты начнут обучение.
Депутаты Омского горсовета обсудили тему парковок в городе. Парламентариев забеспокоила проблема парковочных мест возле нового корпуса ОмГУ. 
– Открылся новый корпус университета, парковок ноль. На первом и втором этажах хотят открыть банки и прочее. Студенты и работники – тысячи людей, где они будут ставить машины? У библиотеки имени Пушкина не поставить, возле «Миллениума» тоже. Об этом уже студенты говорят, – отметил глава комитета по вопросам транспортной инфраструктуры  Юрий Арчибасов.
По словам парламентария, проблема обострится в сентябре, когда все студенты начнут обучение. Депутаты пришли к соглашению о необходимости создания рабочей группы, которая займется решением проблем с парковками.