Омск-Информ
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·Политика

Самое большое количество голосов набрал Владимир Путин. За него проголосовали 76 млн россиян.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова озвучила официальные итоги выборов президента страны, которые проходили с 15 по 17 марта.

Так, по итогам выборов Владимир Путин набрал 87,28 % голосов. Его кандидатуру выбрали более 76 млн россиян. Второе место занял Николай Харитонов. За него проголосовали 3,7 млн. Это 4,31 % от всего объема голосов. 3,3 млн голосов получил Владислав Даванков (3,8 %) и 2,7 млн голосов (3,2 %) – Леонид Слуцкий.

Отметим, что инаугурация президента России состоится 7 мая. Путин будет главой государства следующие 6 лет.

·Политика

Самое большое количество голосов набрал Владимир Путин. За него проголосовали 76 млн россиян.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова озвучила официальные итоги выборов президента страны, которые проходили с 15 по 17 марта.

Так, по итогам выборов Владимир Путин набрал 87,28 % голосов. Его кандидатуру выбрали более 76 млн россиян. Второе место занял Николай Харитонов. За него проголосовали 3,7 млн. Это 4,31 % от всего объема голосов. 3,3 млн голосов получил Владислав Даванков (3,8 %) и 2,7 млн голосов (3,2 %) – Леонид Слуцкий.

Отметим, что инаугурация президента России состоится 7 мая. Путин будет главой государства следующие 6 лет.