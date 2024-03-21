Омск-Информ
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·Общество

Сохранить биоматериалы смогут военнослужащие, не имеющие детей.
В одном из регионов России решили создать банк спермы участников СВО. О такой инициативе рассказали в Ханты-Мансийском автономном округе.
– Мы сегодня инициируем вопрос формирования банка не только ДНК, но и спермы военнослужащих, призванных на военную службу и не имеющих детей. Я считаю, что это очень важно для продолжения рода военнослужащих, – приводит URA.ru слова омбудсмена ХМАО Натальи Стребковой.
Как сообщила Стребкова, в аппарате омбудсмена ХМАО эту идею уже подготавливают для запуска на федеральных площадках. В то же время президент «Сургутского центра охраны материнства и детства» и депутат думы ХМАО Лариса Белоцерковцева отметила, что программа уже работает, но пока только за счет самих военных.
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·Общество

Сохранить биоматериалы смогут военнослужащие, не имеющие детей.
В одном из регионов России решили создать банк спермы участников СВО. О такой инициативе рассказали в Ханты-Мансийском автономном округе.
– Мы сегодня инициируем вопрос формирования банка не только ДНК, но и спермы военнослужащих, призванных на военную службу и не имеющих детей. Я считаю, что это очень важно для продолжения рода военнослужащих, – приводит URA.ru слова омбудсмена ХМАО Натальи Стребковой.
Как сообщила Стребкова, в аппарате омбудсмена ХМАО эту идею уже подготавливают для запуска на федеральных площадках. В то же время президент «Сургутского центра охраны материнства и детства» и депутат думы ХМАО Лариса Белоцерковцева отметила, что программа уже работает, но пока только за счет самих военных.
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