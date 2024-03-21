Омск-Информ
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·Общество

Для проведения мероприятия в регионе подготовили более 300 площадок.
26 апреля в Омской области пройдет акция «Диктант Победы». Для проведения мероприятия в регионе подготовили более 300 площадок.
– В этом году напишем «Диктант Победы» в шестой раз. Все больше омичей проявляют желание присоединиться к написанию. Отмечу, что в нем примут участие не только омичи, но и жители всех 32 районов области, – отметил председатель Заксобрания Омской области Александр Артемов.
Диктант будет проходить в библиотеках, музеях, школах, университетах. Также поучаствовать в акции можно в кадетском корпусе, «Омской крепости», библиотеке им. А. С. Пушкина и проч.
·Общество

Для проведения мероприятия в регионе подготовили более 300 площадок.
26 апреля в Омской области пройдет акция «Диктант Победы». Для проведения мероприятия в регионе подготовили более 300 площадок.
– В этом году напишем «Диктант Победы» в шестой раз. Все больше омичей проявляют желание присоединиться к написанию. Отмечу, что в нем примут участие не только омичи, но и жители всех 32 районов области, – отметил председатель Заксобрания Омской области Александр Артемов.
Диктант будет проходить в библиотеках, музеях, школах, университетах. Также поучаствовать в акции можно в кадетском корпусе, «Омской крепости», библиотеке им. А. С. Пушкина и проч.