Омск-Информ
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·Общество

Стало известно, сколько получают директора омских детских лагерей. Самая большая зарплата составила 140 тыс. рублей.

Мэрия Омска опубликовала информацию о среднемесячной зарплате директоров омских детских лагерей за прошлый год.

Больше всех зарабатывает директор ДОЛ «Дружные ребята» Сергей Метелев. В прошлом году в месяц он получал 140 тыс. рублей. Руководитель детского лагеря «Лесная поляна» Дмитрий Емельянов имел зарплату 96 тыс. рублей. Директору ДОЛ «Юбилейный» Ольге Акишкиной платили 81 тыс. рублей, а руководитель детского лагеря имени Ю. А. Гагарина Ольга Меркулова получала 76 тыс. рублей. Самая маленькая зарплата оказалась у директора ДОЛ «Иртышские зори» Олега Ассенгеймера – 65 тыс. рублей.

Ранее также стало известно, сколько получали в прошлом году руководители МУП, подведомственные департаменту транспорта.

·Общество

Стало известно, сколько получают директора омских детских лагерей. Самая большая зарплата составила 140 тыс. рублей.

Мэрия Омска опубликовала информацию о среднемесячной зарплате директоров омских детских лагерей за прошлый год.

Больше всех зарабатывает директор ДОЛ «Дружные ребята» Сергей Метелев. В прошлом году в месяц он получал 140 тыс. рублей. Руководитель детского лагеря «Лесная поляна» Дмитрий Емельянов имел зарплату 96 тыс. рублей. Директору ДОЛ «Юбилейный» Ольге Акишкиной платили 81 тыс. рублей, а руководитель детского лагеря имени Ю. А. Гагарина Ольга Меркулова получала 76 тыс. рублей. Самая маленькая зарплата оказалась у директора ДОЛ «Иртышские зори» Олега Ассенгеймера – 65 тыс. рублей.

Ранее также стало известно, сколько получали в прошлом году руководители МУП, подведомственные департаменту транспорта.