Впрочем, такова стоимость самых дорогих, коммерческих путевок. Есть и более доступные варианты.

Впрочем, такова стоимость самых дорогих, коммерческих путевок. Есть и более доступные варианты.

В Омске началась летняя оздоровительная кампания. Более 5 тыс. юных омичей проведут лето в детских оздоровительных лагерях. В одном из них под названием «Дружные ребята» 1 июня торжественно открылась лагерная смена для 196 ребят. В ближайшие дни пройдут заезды в другие лагеря. Там уже готовы встречать ребят.

У родителей еще есть возможность приобрести путевки в детские оздоровительные лагеря имени Гагарина и «Юбилейный». Их стоимость разная и зависит от типа – путевки делятся на коммерческие, внебюджетные и бюджетные.

ДОЛ «Юбилейный»: 30 000 рублей (коммерческая), 23 868 рублей (внебюджетная), 17 736 рублей (бюджетная).

ДОЛ имени Гагарина: 31 025 рублей (коммерческая), 24 893 рубля (внебюджетная), 12 508 рублей (бюджетная).

Продолжительность смен – 10, 14 и 21 день. Актуальную информацию как о ценах, так и о периодах отдыха можно узнать на сайте администрации Омска.

Оформить заявку можно на портале «Госуслуги». Важно выбрать ведомство – департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации. Именно он курирует детские оздоровительные лагеря.

Чтобы приобрести бюджетную или внебюджетную путевку, необходимо положительное решение из Службы одного окна либо от «Госуслуг». Коммерческую путевку можно купить в офисе детского оздоровительного лагеря на улице Карла Либкнехта, 33