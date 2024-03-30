Оба вопроса обсуждались сегодня на заседании Парламентского клуба под председательством губернатора Виталия Хоценко.

Оба вопроса обсуждались сегодня на заседании Парламентского клуба под председательством губернатора Виталия Хоценко.

Сегодня в Омске прошло заседание Парламентского клуба под председательством губернатора Омской области Виталия Хоценко. На встрече собрались депутаты Госдумы, сенаторы Российской Федерации и заместители Хоценко, объединившись таким образом в единую команду, продвигающую интересы региона на федеральном уровне.

Одной из главных тем стала модернизация детских оздоровительных лагерей. В феврале в лагере «Орленок» Калачинского района открылись новые современные корпуса. Это стало возможным благодаря выделению 80 млн рублей из федерального бюджета. Каждый корпус отличается уникальным оформлением интерьеров – художники украсили стены различными космическими, культурными и спортивными сюжетами.

В этом году планируется также обновление лагеря «Березка» в Омском районе, а в 2026 году – лагеря «Лесная поляна» в Таврическом районе. Чтобы включить эти объекты в федеральные программы, нужна активная работа депутатов Госдумы и сенаторов от Омской области.

Члены Парламентского клуба, включая депутатов ГД Олега Смолина и Оксану Фадину, а также сенаторов Ивана Евстифеева и Дмитрия Перминова, готовы к совместной работе и поддержке проектов.

Еще на заседании рассматривали проекты флагманской президентской школы в Омской области. Флагманские школы – это образовательные учреждения, оснащенные современной инфраструктурой и использующие передовые методы обучения. Регион подал заявку на участие в пилотном проекте по созданию таких школ в России. Этот проект имеет важное значение для развития образования и качества обучения в регионе.