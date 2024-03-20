Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В прошлом году зарплата директора ПП № 8 Марата Саликова выросла до 306 тыс. рублей.

Мэрия Омска опубликовала информацию о среднемесячной зарплате за прошлый год руководящего состава МУП, которые являются подведомственными департаменту транспорта. Так, самая большая заработная плата оказалась у директора ПП № 8 Марата Саликова. В месяц он получал 306 тыс. рублей. Годом ранее его зарплата составляла 244 тыс. рублей.

У руководителя МП «Электрический транспорт» Сергея Фролова за год зарплата не изменилась. Ему так же, как и в 2022 году, платили 233 тыс. рублей. Доход его заместителей колеблется от 75 до 152 тыс. рублей.

Руководитель МП «Пассажирсервис» Алексей Васильев в прошлом году имел зарплату 177 тыс. рублей.

·Общество

В прошлом году зарплата директора ПП № 8 Марата Саликова выросла до 306 тыс. рублей.

Мэрия Омска опубликовала информацию о среднемесячной зарплате за прошлый год руководящего состава МУП, которые являются подведомственными департаменту транспорта. Так, самая большая заработная плата оказалась у директора ПП № 8 Марата Саликова. В месяц он получал 306 тыс. рублей. Годом ранее его зарплата составляла 244 тыс. рублей.

У руководителя МП «Электрический транспорт» Сергея Фролова за год зарплата не изменилась. Ему так же, как и в 2022 году, платили 233 тыс. рублей. Доход его заместителей колеблется от 75 до 152 тыс. рублей.

Руководитель МП «Пассажирсервис» Алексей Васильев в прошлом году имел зарплату 177 тыс. рублей.