Пассажирское предприятие №8 не может выпустить в линию достаточное количество единиц техники. Причина – кадровый голод.

Пассажирское предприятие №8 не может выпустить в линию достаточное количество единиц техники. Причина – кадровый голод.

Жители Омска, пользующиеся общественным транспортом, ежедневно сталкиваются с нехваткой автобусов. При этом в город каждый год поступают десятки единиц нового автотранспорта.

Как сообщил директор муниципального пассажирского предприятия № 8 Марат Саликов, недовыпуск подвижного состава на маршруты, связан, в первую очередь, с дефицитом водительского состава. Для обеспечения планового выхода автобусов в линию не хватает около 170 водителей.

По словам руководителя 8-го автопарка, чтобы привлечь новые кадры, предприятие планомерно повышает зарплаты водителей и создает для низ комфортных условия труда. Средняя зарплата водителей уже превышает 70 тыс. рублей в месяц.

В общей сложности ПП №8 требуется 850 водителей автобусов различного класса. Предприятие ввело полугодовое обучение будущих водителей с гарантированным трудоустройством.