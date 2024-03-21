Ледоход на реках в этом году ожидается с 17 по 23 апреля.

Ледоход на реках в этом году ожидается с 17 по 23 апреля.

В Омской области снежный покров уже начал уменьшаться. В начале марта снег начал таять на севере региона, а с 11 марта – в остальных частях области. По информации синоптиков, полное разрушение снежного покрова в регионе происходит 6 апреля, однако иногда это случается и раньше. Так, в прошлом году снег растаял на 1–3 недели раньше обычного.

– Нынешней зимой промерзание почвы на большей территории области меньше нормы, а значит, почва будет оттаивать быстрее, и способность впитывания талых вод будет больше. Толщина льда на реках в большинстве пунктов наблюдений на 10 марта составила 45–79 см, это 71–104 % от нормы и близко к прошлому году, – рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Ледоход на реках в этом году ожидается с 17 по 23 апреля.