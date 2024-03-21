Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина залез на бытовку, чтобы очистить крышу от снега, но поскользнулся и упал.
В Тарском районе произошел несчастный случай с 50-летним местным жителем. Мужчина трудился на лесоделяне недалеко от деревни Петровки. 
Он решил убрать снег с бытового вагончика. Во время уборки он поскользнулся и упал с высоты 3,5 м. 
Мужчину пришлось доставить в больницу. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
·Происшествия

Мужчина залез на бытовку, чтобы очистить крышу от снега, но поскользнулся и упал.
В Тарском районе произошел несчастный случай с 50-летним местным жителем. Мужчина трудился на лесоделяне недалеко от деревни Петровки. 
Он решил убрать снег с бытового вагончика. Во время уборки он поскользнулся и упал с высоты 3,5 м. 
Мужчину пришлось доставить в больницу. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.