Ее прошение удовлетворила региональная комиссия. Материалы вскоре направят президенту.

Ее прошение удовлетворила региональная комиссия. Материалы вскоре направят президенту.

На официальном сайте уполномоченного Омской области по правам человека появилась информация о заседании комиссии по вопросам помилования, которое состоялось в прошлую среду. Из пяти ходатайств о помиловании осужденных омичей одобрили только одно.

Помиловать решили женщину, которая совершила преступление по неосторожности. Подробности пресс-служба омбудсмена не сообщает.

Материалы по делу омички направят президенту Владимиру Путину, который и примет окончательное решение.