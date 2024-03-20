Омск-Информ
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·Общество

Ее прошение удовлетворила региональная комиссия. Материалы вскоре направят президенту.
На официальном сайте уполномоченного Омской области по правам человека появилась информация о заседании комиссии по вопросам помилования, которое состоялось в прошлую среду. Из пяти ходатайств о помиловании осужденных омичей одобрили только одно.
Помиловать решили женщину, которая совершила преступление по неосторожности. Подробности пресс-служба омбудсмена не сообщает.
Материалы по делу омички направят президенту Владимиру Путину, который и примет окончательное решение.
·Общество

Ее прошение удовлетворила региональная комиссия. Материалы вскоре направят президенту.
На официальном сайте уполномоченного Омской области по правам человека появилась информация о заседании комиссии по вопросам помилования, которое состоялось в прошлую среду. Из пяти ходатайств о помиловании осужденных омичей одобрили только одно.
Помиловать решили женщину, которая совершила преступление по неосторожности. Подробности пресс-служба омбудсмена не сообщает.
Материалы по делу омички направят президенту Владимиру Путину, который и примет окончательное решение.