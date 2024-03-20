Все они получили машины 2024 года выпуска, с комплектацией уровня «комфорт».

Все они получили машины 2024 года выпуска, с комплектацией уровня «комфорт».

Сегодня победители социальной акции «Выбирай Россию», которые выиграли автомобили, собрались в автосалоне, чтобы получить свои призы. Одной из них стала 19-летняя Вероника Леонтьева. Недавно она пошла учиться в автошколу.

– Меня мама уговорила взять купон. Я не думала, что такое бывает. Я никогда нигде не выигрывала, это первый раз – и сразу машину! – рассказала девушка.

Еще один автомобиль вручили машинисту Максиму Иванову, который до последнего не верил, что такое возможно. Приз позволил мужчине наконец уговорить супругу пойти учиться на права.

– Сразу в ГАИ, наверное, поедем. Теперь точно понимаем, что это все правда. Мы очень счастливы, как будто сегодня день рождения, – отметили Максим и Оксана Ивановы.

Еще один автомобиль 2024 года выпуска, с комплектацией уровня «комфорт» выиграла жительница Полтавского района Татьяна Мировая. В свою победу она поверила только после того, как ей позвонил глава администрации.

Еще одна победительница, омичка Светлана Михайлова пришла в автосалон в окружении родных и близких, чтобы разделить с ними этот момент. У женщины есть водительские права и даже была машина, но пару лет назад женщина ее продала.

– Я довольна, кто может быть недоволен выигрышем. Это замечательно! Это первый такой крупный выигрыш в моей жизни. Ранее выигрывала, конечно, но по мелочи», – поделилась Светлана и отметила, что уже планирует отправиться на новой машине в гости к родственникам в Краснодарский край.

Акция проводится в рамках социального проекта «РОССИЯ – МОЯ СТРАНА». Период проведения акции с 22.01.2024 по 19.04.2024 регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей прошло с 15 по 17 марта 2024 г. Организатором акции является Омский фонд РСП.