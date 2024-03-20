Отечественный софт внедряется для создания в регионе надежной ИТ-инфраструктуры.

Отечественный софт внедряется для создания в регионе надежной ИТ-инфраструктуры.

В Омской области внедряется защищенная и импортонезависимая среда виртуализации на базе российского программного комплекса СВ «Брест». Этот продукт предназначен для всех информационных систем и даже тех, что обрабатывают информацию, доступ к которой ограничен, вплоть до государственной тайны. Для продолжения планомерного перехода на российские ИТ-решения правительство Омской области взяло за основу разработки компании «Группы Астра».

На продуктах «Группы Астра» регион строит свою ИТ-инфраструктуру уже пять лет. За эти годы приобретено около 20 тыс. лицензий на операционные системы Astra Linux. В числе организаций, где они были установлены, – учреждения Минздрава и образования. Эту систему также изучают студенты ОмГТУ и автотранспортного колледжа.

– Мы оказываем всестороннюю поддержку российским производителям, считая это важным. Благодаря им мы решаем задачи импортозамещения, используем качественные и удобные инструменты, получаем своевременную техническую помощь, обмениваемся опытом и экспертизой. Внедрение отечественного программного комплекса средств виртуализации «Брест» позволяет нам решать многие задачи и дает обширные возможности для работы с облачной виртуализацией, – подчеркнул министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов.

Следующим этапом конструирования надежной ИТ-инфраструктуры региона станет установка лицензий на программный продукт ПК СВ «Брест».