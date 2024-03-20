Перевозчик должен будет эвакуировать население на автобусах. Требуется две разновидности транспорта.

Перевозчик должен будет эвакуировать население на автобусах. Требуется две разновидности транспорта.

Мэрия Омска ищет перевозчика, который при необходимости эвакуирует население города на автобусах. Сумма контракта составляет 266 тыс. рублей.

Согласно документу, требуется две разновидности автобусов – один с вместимостью 20 и более человек, а другой с вместимостью не менее 46 пассажиров. Важным требованием является исправность транспорта и наличие достаточного количества топлива. В случае возникновения опасности ЕДДС свяжется с подрядчиком, который должен будет предоставить автобус в течение одного часа после звонка. Это означает, что эвакуация может осуществляться даже ночью.

Одним из ключевых требований является наличие соответствующей квалификации у водителей, а также наличие всех необходимых документов, подтверждающих их право на перевозку людей.