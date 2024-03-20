Валерий Фальков и губернатор Виталий Хоценко обсудили развитие омских вузов.

Валерий Фальков и губернатор Виталий Хоценко обсудили развитие омских вузов.

Накануне вечером в Омск прибыл министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. А сегодня утром он встретился с губернатором Виталием Хоценко. Они обсудили планы и проекты по развитию университетов и научных организаций в регионе.

– Есть ряд важных вопросов, касающихся развития и вузовского образования, и науки в целом на территории региона. У нас много учреждений, которые находятся в ведении Минобрнауки России, в том числе ведущие вузы. Омский государственный университет празднует 50-летний юбилей в этом году и очень символично, что сегодня мы с вами запускаем долгожданный новый корпус, во многом благодаря вашей поддержке. Сегодня обязательно посмотрим этот объект, – подчеркнул Хоценко.

Также глава региона напомнил, что недавно президент Владимир Путин поддержал идею создания в Омской области передовой инженерной школы. Виталий Хоценко сообщил также, что Омская область готовит заявку в Министерство науки и высшего образования РФ на получение федерального гранта для развития Омского научно-образовательного центра. Также Хоценко и Фальков обсудили ремонт общежитий омских вузов, чтобы приступить к реализации программы уже в следующем году. Кроме того, Омская область рассчитывает на включение проекта создания кампуса, необходимого городу-миллионнику, в федеральную адресную инвестиционную программу.

– Омск – уникальный город, который неоднократно играл большую роль в истории России и Советского Союза, – отметил Валерий Фальков. – Здесь расположен целый ряд хороших университетов, научных институтов. И вот этот потенциал, который накоплен за десятилетия, конечно, важно сохранять и развивать.

В эти минуты глава Минобрнауки принимает участие в открытии нового корпуса ОмГУ им Ф. М. Достоевского. Также он посетит ряд учреждений высшей школы и научных центров. Валерий Фальков наградит заслуженных деятелей науки.

Омск глава Минобрнауки покинет только завтра рано утром.