Общий призовой фонд акции составляет 500 000 рублей. Можно выиграть различные сертификаты.

Общий призовой фонд акции составляет 500 000 рублей. Можно выиграть различные сертификаты.

С приходом весны расцветает не только природа, но и желание блистать. И в этом вам помогут аптека «Фармакопейка» и ювелирный бренд Sokolov, запускающие акцию «Ярче сияй». Омичам обещают «сияющие» призы.

Главный приз – подарочный сертификат в интернет-магазин Sokolov на 70 000 рублей. Тем, кто займет с 2 по 11 место, подарят сертификаты по 10 000 рублей. С 12 по 94 место – сертификаты по 4000 рублей.

Итого общий призовой фонд достигает 500 000 рублей!

Чтобы стать участниками акции, нужно выполнить три простых шага:

1. Вступить в телеграм-канал «Фармакопейки».

2. Обменять 20 бонусных баллов на купон участника. Бонусы можно накопить, совершая покупки в аптеках «Фармакопейки» и предъявляя дисконтную карту.

3. Выиграть в розыгрыше.

Количество купонов не ограничено, поэтому чем больше у вас купонов, тем выше шансы на победу. Розыгрыш призов состоится 8 апреля в 17:00 в прямом эфире в официальной группе Фармакопейки во «ВКонтакте». Не упустите возможность поучаствовать в акции и испытать удачу!

Подробности об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения – в сети аптечных магазинов «Фармакопейка».

Реклама. ООО «Аптечная сеть «Фармакопейка», АО «СВ Ритейл », ОГРН 1187746709677, 129343, г. Москва, пр. Серебрякова, д. 4, стр. 1, оф. 31а