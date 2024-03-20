Омск-Информ
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·Общество

Общий призовой фонд акции составляет 500 000 рублей. Можно выиграть различные сертификаты.

С приходом весны расцветает не только природа, но и желание блистать. И в этом вам помогут аптека «Фармакопейка» и ювелирный бренд Sokolov, запускающие акцию «Ярче сияй». Омичам обещают «сияющие» призы.

Главный приз – подарочный сертификат в интернет-магазин Sokolov на 70 000 рублей. Тем, кто займет с 2 по 11 место, подарят сертификаты по 10 000 рублей. С 12 по 94 место – сертификаты по 4000 рублей.

Итого общий призовой фонд достигает 500 000 рублей!

Чтобы стать участниками акции, нужно выполнить три простых шага:

1. Вступить в телеграм-канал «Фармакопейки». 

2. Обменять 20 бонусных баллов на купон участника. Бонусы можно накопить, совершая покупки в аптеках «Фармакопейки» и предъявляя дисконтную карту.

3. Выиграть в розыгрыше.

Количество купонов не ограничено, поэтому чем больше у вас купонов, тем выше шансы на победу. Розыгрыш призов состоится 8 апреля в 17:00 в прямом эфире в официальной группе Фармакопейки во «ВКонтакте». Не упустите возможность поучаствовать в акции и испытать удачу!

Подробности об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения – в сети аптечных магазинов «Фармакопейка».

Реклама. ООО «Аптечная сеть «Фармакопейка», АО «СВ Ритейл », ОГРН 1187746709677, 129343, г. Москва, пр. Серебрякова, д. 4, стр. 1, оф. 31а 

·Общество

Общий призовой фонд акции составляет 500 000 рублей. Можно выиграть различные сертификаты.

С приходом весны расцветает не только природа, но и желание блистать. И в этом вам помогут аптека «Фармакопейка» и ювелирный бренд Sokolov, запускающие акцию «Ярче сияй». Омичам обещают «сияющие» призы.

Главный приз – подарочный сертификат в интернет-магазин Sokolov на 70 000 рублей. Тем, кто займет с 2 по 11 место, подарят сертификаты по 10 000 рублей. С 12 по 94 место – сертификаты по 4000 рублей.

Итого общий призовой фонд достигает 500 000 рублей!

Чтобы стать участниками акции, нужно выполнить три простых шага:

1. Вступить в телеграм-канал «Фармакопейки». 

2. Обменять 20 бонусных баллов на купон участника. Бонусы можно накопить, совершая покупки в аптеках «Фармакопейки» и предъявляя дисконтную карту.

3. Выиграть в розыгрыше.

Количество купонов не ограничено, поэтому чем больше у вас купонов, тем выше шансы на победу. Розыгрыш призов состоится 8 апреля в 17:00 в прямом эфире в официальной группе Фармакопейки во «ВКонтакте». Не упустите возможность поучаствовать в акции и испытать удачу!

Подробности об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения – в сети аптечных магазинов «Фармакопейка».

Реклама. ООО «Аптечная сеть «Фармакопейка», АО «СВ Ритейл », ОГРН 1187746709677, 129343, г. Москва, пр. Серебрякова, д. 4, стр. 1, оф. 31а 