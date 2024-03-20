Теперь представление о помиловании и материалы дела будут направлены президенту РФ, который и будет принимать окончательное решение.

Теперь представление о помиловании и материалы дела будут направлены президенту РФ, который и будет принимать окончательное решение.

Комиссия по вопросам помилования заключенных на территории Омской области рассмотрела пять ходатайств об амнистии. При обсуждении специалисты брали в расчет тяжесть, причины и условия совершенного преступления, а также раскаяние осужденного и его характеристики.

– В результате в отношении одной осужденной, учитывая то обстоятельство, что преступление было совершено по неосторожности, члены комиссии единогласно приняли решение поддержать прошение о помиловании, – отметили в пресс-службе уполномоченного Омской области по правам человека.

Теперь представление о помиловании и материалы дела будут направлены президенту РФ, который и будет принимать окончательное решение.

Другим заключенным комиссия решила отказать в амнистии, однако они могут подать представление повторно.