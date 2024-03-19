Баскетболистки омской команды сыграли лучший матч в этом сезоне и победили прямого конкурента.

Баскетболистки омской команды сыграли лучший матч в этом сезоне и победили прямого конкурента.

Сегодня баскетболистки омского «Нефтяника-Титана» прервали серию из 10 поражений. Дома они обыграли новосибирское «Динамо», с которым напрямую соперничают в турнирной таблице.

Уже после первой четверти преимущество «Нефтяника» составляло 16 очков. Во втором отрезке баскетболистки «Динамо» набрали всего 9 очков, а омички на это ответили 26-ю результативными баллами.

Вторая половина матча превратилась в чистую формальность «Нефтяник-Титан» довел игру до уверенной победы с нетипичным для себя счетом 90:52. Таких матчей в этом сезоне у «волчиц» еще не было.

Сразу 4 игрока «Нефтяника-Титана» набрали больше 10 очков. Дарья Левченко – 21, Катрина Мари Парди – 19, Виктория Корсакова – 15 и Дарья Егорова – 14.

«Нефтяник» одержал пятую победу в чемпионате. По этому показателю «волчицы» сравнялись с «Динамо», но по дополнительным показателям обошли соперниц и вышли на 9-е место в чемпионате.

Следующий матч «Нефтяник-Титан» проведет в Красноярске против «Енисея» 23 марта.