Буквально вчера в самом центре Омска школьник провалился под лед. К счастью, он быстро среагировал. Но такое происходит не всегда.

Буквально вчера в самом центре Омска школьник провалился под лед. К счастью, он быстро среагировал. Но такое происходит не всегда.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором школьник провалился под лед в самом центре Омска. Подросток побежал по рыхлому льду реки от берега набережной Оми напротив Музыкального театра. Затем он подошел к полынье и провалился в воду. К счастью, ребенок быстро сориентировался. Он сразу выбрался на лед и вернулся на берег.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, за последние 5 лет в регионе шестеро детей провалились под лед. Двое из них погибли.

В конце апреля 2019 года в Советском округе в районе улицы 6-я Крайняя четверо детей вышли на лед котлована, в результате чего провалились. Двое детей утонули, одного достал очевидец и отвез в больницу, одна девочка не пострадала.

А в конце марта 2023 года в Омске на Иртыше в 10 метрах от берега на льду, окруженной водой, прохожий увидел двух детей. Он обратился в МЧС. Детей спасали водолазы в спецкостюмах с помощью трапа. На берегу их осмотрели медики и передали родителям.