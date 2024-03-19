Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

В настоящее время ведется поиск подрядчика.
В Омске начали искать подрядчика, который займется нанесением горизональной разметки на метромосту. Сответствующий аукцион объявило Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений.
Начальная цена контракта сставляет около 3,1 млн рублей. Компании необходимо будет наносить разметку в три этапа. Работы на объекте должны начаться после 15 апреля, а завершиться – до 25 октября. 
При выполнении работ подрядчик должен использвать специальную краску АК-511. Работы по нанесению разметки не будут мешать функционированию моста.
1794
·Экономика/Бизнес

В настоящее время ведется поиск подрядчика.
В Омске начали искать подрядчика, который займется нанесением горизональной разметки на метромосту. Сответствующий аукцион объявило Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений.
Начальная цена контракта сставляет около 3,1 млн рублей. Компании необходимо будет наносить разметку в три этапа. Работы на объекте должны начаться после 15 апреля, а завершиться – до 25 октября. 
При выполнении работ подрядчик должен использвать специальную краску АК-511. Работы по нанесению разметки не будут мешать функционированию моста.
1794