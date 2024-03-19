Премии в рамках ежегодного конкурса будут присуждаться в 10 номинациях.

Премии в рамках ежегодного конкурса будут присуждаться в 10 номинациях.

Министерство труда и социального развития Омской области объявило о начале приема заявок на ежегодный конкурс «Семья года». Конкурс проводится для повышения общественного статуса семьи, возрождения и развития семейных традиций, а также укрепления связей поколений.

Премия будет присуждаться в 10 номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Династия», «Семейное дело», «Приемная семья», «Преодоление», «Социально активная семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций», «Сельская семья». Размер премии составляет 100 тыс. рублей.

Заявки принимаются до 1 апреля. После этого конкурсные документы будут направлены в комиссию по присуждению премии, которая определит лауреатов в каждой номинации. Итоги конкурса подведут в мае, а торжественное вручение премии состоится в июле в рамках празднования Дня семьи, любви и верности.

Отметим, что общественный интерес к этому проекту возрастает с каждым годом. В 2023 году комиссия изучила более 170 конкурсных материалов. Лучшие семьи из числа лауреатов регионального конкурса «Семья года» уже 6 раз представляли Омскую область на федеральном уровне, участвуя во Всероссийском конкурсе «Семья года».

Более подробную информацию о ежегодной премии «Семья года» можно получить на сайте министерства или по телефону 25-27-39.