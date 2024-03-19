Омск-Информ
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·Общество

Местные жители устали от регулярных аварий на сетях и просят решить их проблему.
Жители дома № 81 на улице Куйбышева пожаловались на состояние их двора. По словам местных жителей, из-за порывов коммуникаций двор постоянно перекапывают.
– Уже 35 лет двор копают! Зимой, осенью, летом... Постоянная вода и пар. Трубы вечно ремонтируются. Но ни одна труба не была заменена и не было ни одного сезона, чтобы не разрыли! Постоянно идет пар. Яма разрытая может стоять неделю... Приедут, почешутся и уедут, оставив все так, – рассказали омичи в соцсетях.
Также местные жители посетовали, что из-за перекопанного двора детская площадка постоянно находится в грязи.
·Общество

Местные жители устали от регулярных аварий на сетях и просят решить их проблему.
Жители дома № 81 на улице Куйбышева пожаловались на состояние их двора. По словам местных жителей, из-за порывов коммуникаций двор постоянно перекапывают.
– Уже 35 лет двор копают! Зимой, осенью, летом... Постоянная вода и пар. Трубы вечно ремонтируются. Но ни одна труба не была заменена и не было ни одного сезона, чтобы не разрыли! Постоянно идет пар. Яма разрытая может стоять неделю... Приедут, почешутся и уедут, оставив все так, – рассказали омичи в соцсетях.
Также местные жители посетовали, что из-за перекопанного двора детская площадка постоянно находится в грязи.