В нем стали чаще находить болезнетворные бактерии.

В нем стали чаще находить болезнетворные бактерии.

Омский Роспотребнадзор исследовал 775 проб мясной продукции в 2023 году. В ведомстве отчитались, что мясо в регионе не содержало токсичных элементов, ГМО, радиоактивных веществ и большого количества антибиотиков.

Однако по микробиологическим показателям качество продукции ухудшилось. За год сотрудники ведомства выявили 1,9 % нестандартных проб, тогда как годом ранее их было 0,8 %. Отметим, что микробиологические показатели – это содержание патогенных (болезнетворных) микроорганизмов и бактерий.

– В ходе контрольно-надзорных мероприятий на 28 предприятиях, занятых производством, транспортировкой, хранением и реализацией мяса и мясопродуктов, выявлены нарушения законодательства в области технического регулирования, – отметили в Роспотребнадзоре.

Наиболее частые нарушения:

отсутствие документов, подтверждающих качество;

отсутствие маркировочных ярлыков;

плохие условия мытья инвентаря и посуды;

плохой контроль;

несоблюдение личной гигиены персоналом, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и содержание помещений;

выработка и реализация продукции, не отвечающей требованиям по микробиологическим показателям.

На предприятия составили 28 протоколов на общую сумму 554 000 рублей. Из продажи изъяли 11 партий мяса и мясной продукции общим весом 379,82 кг.