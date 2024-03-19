Некоторые омичи пытаются спрятаться от приставов в других регионах, но все равно теряют свое имущество.

Некоторые омичи пытаются спрятаться от приставов в других регионах, но все равно теряют свое имущество.

Жители Омской области продолжают терять имущество из-за долгов. Причем некоторые пытаются скрыться от приставов в других регионах, но сотрудники ведомства все равно находят их.

Так, 27-летний омич накопил 390 тыс. рублей долга за невыплаченные штрафы ГИБДД. На сообщения приставов он не реагировал и всячески избегал встречи. Сотрудники ведомства выяснили, что большинство нарушений ПДД омич совершил в Ульяновске. Там должник и был обнаружен. Его авто Lexus LX 570 арестовали, и только после этого молодой человек решил погасить долги. Кроме основной суммы, он заплатил еще 350 тыс. рублей в качестве исполнительского сбора за несвоевременное погашение задолженности.

Еще один омич лишился своей машины Toyota Mark II Wagon Blit. 43-летний мужчина задолжал штрафы по 55 исполнительным производствам, присужденных сотрудниками ГИБДД за несоблюдение скоростного режима. Его авто обнаружили в городе Славянске-на-Кубани.

В то же время омские приставы помогают задерживать должников из других регионов. Так, в Омске было арестовано авто Infiniti M56s, принадлежащее 35-летнему жителю Хакасии. Он задолжал приставам 67 тыс. рублей.

Всего в прошлом году омские приставы взыскали 1,5 млн рублей с должников и арестовали 62 автомобиля.