Покупатели могут приобрести одежду, сумки и кружки с надписями «Омск – столица Вселенной», Che Burashka, United States of Siberia.

Покупатели могут приобрести одежду, сумки и кружки с надписями «Омск – столица Вселенной», Che Burashka, United States of Siberia.

На маркетплейсе OZON появился бренд омского художника Дамира Муратова под названием BDTN (Bednotown). Покупатели могут приобрести одежду, сумки и кружки с надписями «Омск – столица Вселенной», Che Burashka, United States of Siberia и другими.

Цены на товары варьируются от 600 до 3000 тыс. рублей. Так, худи омского художника стоит почти 2,7 тыс. рублей, свитшот обойдется почти в 3 тыс. рублей, а сумка – около 600 рублей.

Отметим, что в Омске творческая мастерская Муратова под названием «Беднотаун» находится на улице 1-я Производственная, 21.