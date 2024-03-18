Омск-Информ
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·Происшествия

Юному болельщику была оказана медицинская помощь. Через 15 минут ребенок вернулся на свое место на трибуне.

В начале второго периода матча «Авангарда» против ярославского «Локомотива» (0:7) на G-Drive Арене произошел неприятный инцидент. Шайба, пущенная капитаном «ястребов» Дамиром Шарипзяновым, случайно попала в голову ребенка, смотревшего игру.

Как сообщает в официальном телеграм-канале омского клуба, юному болельщику оказывалась медицинская помощь. Примерно через 15 минут мальчик вернулся на свое место на трибуне.

Фанаты «Авангарда» желают пострадавшему ребенку здоровья и обращаются к хоккеистам с предложением подарить мальчику клюшку с автографами. Хотя лучшим лекарством для юного болельщика наверняка была бы победа любимой команды.

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·Происшествия

Юному болельщику была оказана медицинская помощь. Через 15 минут ребенок вернулся на свое место на трибуне.

В начале второго периода матча «Авангарда» против ярославского «Локомотива» (0:7) на G-Drive Арене произошел неприятный инцидент. Шайба, пущенная капитаном «ястребов» Дамиром Шарипзяновым, случайно попала в голову ребенка, смотревшего игру.

Как сообщает в официальном телеграм-канале омского клуба, юному болельщику оказывалась медицинская помощь. Примерно через 15 минут мальчик вернулся на свое место на трибуне.

Фанаты «Авангарда» желают пострадавшему ребенку здоровья и обращаются к хоккеистам с предложением подарить мальчику клюшку с автографами. Хотя лучшим лекарством для юного болельщика наверняка была бы победа любимой команды.

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