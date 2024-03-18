В Кремле перед встречей с избранным главой государства бывший кандидат в президенты поблагодарил омичей за поддержку.

В Кремле перед встречей с избранным президентом России бывший кандидат в президенты поблагодарил омичей за поддержку.

Сегодня, 18 февраля, обнародованы результаты выборов президента России. Кандидат от КПРФ, председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов занял в Омской области второе место с результатом 5,71 %. Что интересно, по России эта цифра чуть ниже – 4,32 %.

Теперь уже бывший претендент на пост главы государства, к слову, уроженец Новосибирской области, в комментарии «Омск-информу» поблагодарил омских избирателей за поддержку.

– Я не раз бывал в Омске. Благодарю всех за поддержку, пусть она не громадная, но ощутимая. Надеемся на поддержку и в будущем: впереди еще много разных выборов. Желаю омичам здоровья и счастья, – сказал Харитонов.

Далее политик добавил, что находится в Кремле и вот-вот встретится с избранным президентом Владимиром Путиным.

– Сейчас состоится встреча Владимира Путина с другими кандидатами. Маневрирую и не смогу говорить, – добавил Николай Харитонов.

Ранее представитель КПРФ заявлял, что передаст Владимиру Путину свою программу, которую избранный глава государства может взять в работу.