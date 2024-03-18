Целый день губернатор Виталий Хоценко проведет на работе, а вечером планируется застолье в кругу семьи.

Целый день губернатор Виталий Хоценко проведет на работе, а вечером планируется застолье в кругу семьи.

Сегодня, 18 марта, свой день рождения отмечает губернатор Омской области Виталий Хоценко. Главе региона исполнилось 38 лет. Однако свой день рождения Хоценко проведет на рабочем месте.

– Сегодняшний день, как и все остальные, Виталий Павлович проведет на работе. В графике губернатора – рабочие встречи и совещания, – рассказала РИА «Омск-Информ» пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

Но вечером небольшое застолье все-таки планируется провести в кругу семьи.

Губернатора поздравил и мэр города Сергей Шелест. Он пожелал ему «четко шагать к поставленным целям».

– Желаю вам и дальше четко шагать к поставленным целям, мы со своей стороны окажем вам всю необходимую помощь и поддержку. Крепкого здоровья, любви и благополучия в семье, верных друзей и надежных соратников, – высказался Шелест.

Виталий Хоценко родился в Днепропетровске. Окончил МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности «социология». Учился в Сингапурском институте маркетинга. В 2008 году он возглавил отдел анализа и прогнозирования ОГТРК «Ямал-регион». В марте 2010 года стал директором департамента по науке и инновациям Ямала. С 2013 по 2019 год был министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. В июне 2022 года получил должность председателя правительства Донецкой Народной Республики. А в сентябре 2023 года избран на должность губернатора Омской области.