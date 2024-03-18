Сейчас в городе не хватает более 700 педагогов. Больше всего требуются учителя начальных классов.

Сейчас в городе не хватает более 700 педагогов. Больше всего требуются учителя начальных классов.

В департаменте образования рассказали, сколько педагогов не хватает в омских школах и детских садах. По информации ведомства, сейчас недостаточно 739 кадров.

Дефицитными профессиями оказались учитель начальных классов (71 вакансия), учитель математики (69), русского языка и литературы (61) и английского языка (56). В детских садах не хватает 163 воспитателей.

Отметим, что в феврале в школы города требовалось 690 педагогов, а в детские сады – 164.