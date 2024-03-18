Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Праздник проходил возле Омского Дома Дружбы.
Вчера возле Омского Дома Дружбы проходили масленичные гуляния. На праздник пришло более 4 тысяч жителей региона. Для участников мероприятия подготовили представление «Гуляй, Масленица!». Также омичи могли посетить игровые площадки «Обжорный ряд», «Полевая кухня», «Аллея мастеров» и «Молодецкие забавы».
По информации областного Минкульта, участники мероприятия съели 1,5 тыс. блинов, 400 порций каши, выпили 120 литров чая и получили 400 подарков.
Омичи перетягивали канат, катались на лыжах, делали куколок «Масленица» и пытались покорить ледяной столб.
·Культура/Афиша

Праздник проходил возле Омского Дома Дружбы.
Вчера возле Омского Дома Дружбы проходили масленичные гуляния. На праздник пришло более 4 тысяч жителей региона. Для участников мероприятия подготовили представление «Гуляй, Масленица!». Также омичи могли посетить игровые площадки «Обжорный ряд», «Полевая кухня», «Аллея мастеров» и «Молодецкие забавы».
По информации областного Минкульта, участники мероприятия съели 1,5 тыс. блинов, 400 порций каши, выпили 120 литров чая и получили 400 подарков.
Омичи перетягивали канат, катались на лыжах, делали куколок «Масленица» и пытались покорить ледяной столб.