Счастливчики, ставшие обладателями главных призов акции, были названы в прямом эфире 12 канала. Акция официально завершена.

Счастливчики, ставшие обладателями главных призов акции, были названы в прямом эфире 12 канала. Акция официально завершена.

Сегодня, в 21:00, в прямом эфире 12 канала прошел завершающий розыгрыш в рамках социальной акции «Выбирай Россию». Несколько десятков омичей выиграли по 100 тыс. рублей, но главное – были названы счастливые обладатели 3 квартир, 3 автомобилей и 3 миллионов рублей.

Результаты розыгрыша с номерами купонов смотрите в карточках. Если ваш купон оказался среди победителей, организаторы свяжутся с вами для предоставления подробной информации о выигрыше и последующих шагах.

Если вы пропустили прямую трансляцию, не расстраивайтесь! Проверьте номер своего купона на сайте акции «Выбирай Россию» и узнайте результат.

Организаторы акции поздравляют всех победителей!

Дополнительная информация:

Акция проводится в рамках проекта «РОССИЯ – МОЯ СТРАНА». Период проведения акции с 22.01.2024 по 19.04.2024 урегулирован ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей прошло 15–17 марта 2024 г. Организатор – Омский фонд РСП. Подробности на сайте организаторов и на сайте 12 канала.

По всем вопросам звоните по номеру обратной связи организатора 8 (901) 262-96-27.